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«Культура.РФ» приглашает саратовцев на спецпроект о маскарадных костюмах

Новости


В преддверии Нового года «Культура.РФ» представляет спецпроект «Маска, я тебя знаю». Материал посвящен истории карнавальных костюмов в России и рассказывает о маскарадных трендах прошлых веков.

Пользователи портала узнают историю костюмированных праздников в России, услышат подкаст и увидят короткие тематические видео.

Текст проекта иллюстрируют тематические картины, гравюры, рисунки и фотографии, из архивов ведущих музеев страны: ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Театрального музея им. А. А. Бахрушина и других.

Кроме того, специально для пользователей портала Российская государственная библиотека собрала винтажные маски и инструкции по их созданию. Заготовки нужно распечатать на плотной бумаге формата А3 – и можно мастерить яркие маски для утренников, маскарадов и новогодней ночи всей семьей.

В конце декабря, а также в праздничные дни всем пользователям платформы «ЛитРес» бесплатно доступен подкаст «История новогодних маскарадных костюмов». Он состоит из нескольких выпусков, основанных на спецпроекте «Маска, я тебя знаю».

Помимо этого, до Нового года в официальном сообществе «Культура.РФ» во «ВКонтакте» каждый день будут выходить короткие вертикальные видео с интересными фактами из истории костюмированных праздников. Все ролики доступны на странице хештега #КультурныйМаскарад.
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