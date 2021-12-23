23 декабря 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:51 | 23 декабря
В Саратовской области проходит ежегодная акция «Снежный десант»
14:00 | 23 декабря
HH.ru: Больше половины работников Саратовской области предпочли бы корпоративу денежную премию
13:11 | 23 декабря
Несколько нововведений получил модуль «Команда» экосистемы Р7-Офис
12:36 | 23 декабря
23 декабря - Итоги всероссийской акции "Моё детство - война"
11:45 | 23 декабря
В новогодние праздники пассажирам аэропорта «Гагарин» будут доступны тринадцать направлений
10:48 | 23 декабря
Молодежный «Кристалл» одержал победу в первой игре с командой из Новочебоксарска
09:54 | 23 декабря
На Театральной площади состоится традиционная ярмарка
09:00 | 23 декабря
Саратовский областной музей краеведения проводит традиционный День дарителя
19:56 | 22 декабря
Литературный проект «Омикроника» — взлом реальности и переход к новым уровням бытия
17:00 | 22 декабря
Саратовская школьница заняла 1 место на областном турнире по художественной гимнастике
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

HH.ru: Больше половины работников Саратовской области предпочли бы корпоративу денежную премию

Новости


Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди работников Саратовской области, чтобы выяснить, насколько они любят новогодние корпоративы и согласны ли отказаться от них ради премии.

Если бы у работников региона была возможность выбора, то 72% опрошенных предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию, а праздник выбрали бы лишь 22%. Чаще других предпочтение деньгам отдают представители профессиональных сфер «Производство, сельское хозяйство» (80%), «Начало карьеры, студенты» (79%) и «Административный персонал» (78%).

В целом всегда посещают корпоративы 37% работников региона, 42% присоединяются к празднику лишь изредка, а 21% и вовсе их игнорируют. Любители вечеринок с коллегами преобладают среди HR-специалистов (60%), представителей сферы искусства и масс-медиа (56%) и в среде банковских служащих (52%). Отказываются от посещения корпоративов чаще других начинающие специалисты (40%), строители (34%) и специалисты по добыче сырья (30%).

Интересно, что чем старше респондент, тем больше вероятность того, что он хотя бы изредка бывает на корпоративах: среди работников в возрасте 55 лет и старше таких 43%, а среди респондентов 18-24 лет – лишь треть. Мужчины чаще женщин пропускают такие мероприятия (25% против 15%).
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код