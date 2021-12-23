23 декабря - Итоги всероссийской акции "Моё детство - война"
23 декабря 2021 года в 12:00 (по московскому времени) в прямом эфире на YouTube-канале состоится подведение итогов и объявление победителей Всероссийской Акции «Моё детство – война».
Акция стартовала в год юбилея Великой Победы в 2020 году. Она проводилась в рамках плана мероприятия Года памяти и славы, утвержденного руководителем Администрации Президента Российской Федерации Антоном Вайно при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации, региональных и муниципальных общественных палат.
За полтора года проведения Акции создан уникальный архив видеовоспоминаний более трех тысяч россиян, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны.
В программе мероприятия 23 декабря: онлайн-олимпиада, посвященная Детям Войны, онлайн-голосование за лучшие конкурсные работы, розыгрыш призов.
Ссылка на трансляцию:
https://youtu.be/mYUEgjNttJM