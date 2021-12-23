23 декабря - Итоги всероссийской акции "Моё детство - война"

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Акция стартовала в год юбилея Великой Победы в 2020 году. Она проводилась в рамках плана мероприятия Года памяти и славы, утвержденного руководителем Администрации Президента Российской Федерации Антоном Вайно при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации, региональных и муниципальных общественных палат.За полтора года проведения Акции создан уникальный архив видеовоспоминаний более трех тысяч россиян, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны.В программе мероприятия 23 декабря: онлайн-олимпиада, посвященная Детям Войны, онлайн-голосование за лучшие конкурсные работы, розыгрыш призов.Ссылка на трансляцию:https://youtu.be/mYUEgjNttJM