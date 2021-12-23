Несколько нововведений получил модуль «Команда» экосистемы Р7-Офис

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Наибольшее количество изменений сделано в версии для мобильных устройств. Модераторы могут воспользоваться возможностями, добавленными в клиент для Android. В их числе отображение конференции в горизонтальной ориентации экрана, закрепление видео участника для всех во время совещания, добавление пользователей в личные звонки, настройка прав участников, возможность принудительного завершения конференции администратором.В «Чатах» давно не входившие в приложение, а также гостевые пользователи могут получать о пропущенных сообщениях на электронную почту уведомления. В версии для Android внедрены беззвучные сообщения. В веб- и десктоп-версии создана возможность модерации – удаления сообщений любого участника группы администраторами. В клиенте на ОС Android в браузере при открытии ссылки на чат предлагается открыть мобильный клиент, а при создании группы аватар теперь обрезается.