23 декабря 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:51 | 23 декабря
В Саратовской области проходит ежегодная акция «Снежный десант»
14:00 | 23 декабря
HH.ru: Больше половины работников Саратовской области предпочли бы корпоративу денежную премию
13:11 | 23 декабря
Несколько нововведений получил модуль «Команда» экосистемы Р7-Офис
12:36 | 23 декабря
23 декабря - Итоги всероссийской акции "Моё детство - война"
11:45 | 23 декабря
В новогодние праздники пассажирам аэропорта «Гагарин» будут доступны тринадцать направлений
10:48 | 23 декабря
Молодежный «Кристалл» одержал победу в первой игре с командой из Новочебоксарска
09:54 | 23 декабря
На Театральной площади состоится традиционная ярмарка
09:00 | 23 декабря
Саратовский областной музей краеведения проводит традиционный День дарителя
19:56 | 22 декабря
Литературный проект «Омикроника» — взлом реальности и переход к новым уровням бытия
17:00 | 22 декабря
Саратовская школьница заняла 1 место на областном турнире по художественной гимнастике
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Несколько нововведений получил модуль «Команда» экосистемы Р7-Офис

Новости


Р7-Офис презентовал масштабное обновление своей экосистемы офисных приложений. Несколько нововведений внесено в модуль «Команда».

Наибольшее количество изменений сделано в версии для мобильных устройств. Модераторы могут воспользоваться возможностями, добавленными в клиент для Android. В их числе отображение конференции в горизонтальной ориентации экрана, закрепление видео участника для всех во время совещания, добавление пользователей в личные звонки, настройка прав участников, возможность принудительного завершения конференции администратором.

В «Чатах» давно не входившие в приложение, а также гостевые пользователи могут получать о пропущенных сообщениях на электронную почту уведомления. В версии для Android внедрены беззвучные сообщения. В веб- и десктоп-версии создана возможность модерации – удаления сообщений любого участника группы администраторами. В клиенте на ОС Android в браузере при открытии ссылки на чат предлагается открыть мобильный клиент, а при создании группы аватар теперь обрезается.
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