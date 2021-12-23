Литературный проект «Омикроника» — взлом реальности и переход к новым уровням бытия

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Социальное осознание действительности у каждого из нас разное, у каждого своего угла зрения, мы смотрим сквозь свою призму понимания и осознания. Книги Белоусова становятся ключами для читателя любой подготовленности: для интеллектуального, для вдумчивого или, наоборот, для тех, кто любит попроще и читает, лишь поверхностно захватывая сюжет.Есть мнение, что наша современность полна абсурда и бессмыслицы. И автор пытается привлечь внимание читателей ко многим социальным проблемам нынешнего бытия. Поверхностная ирония и основательность, легкомысленное и серьезное, игра и напряженный интеллектуальный труд — все это взаимно уравновешено и сбалансировано. Читателю предоставлена полная свобода в понимании и трактовке событий, мыслей, образов…— авторский сборник, включающий в себя шесть рассказов, повесть и юмористические миниатюры. Самые разнообразные толкования составляющих сборника возникнут в голове у интеллектуального читателя, чему помогут говорящие эпиграфы. Смешная форма неглубоко спрятала многослойность и многогранность произведений.состоит из двух больших частей: одноименного романа и повести, которая является предысторией событий этого романа — «Лабиринт».Любителей путешествий, приключений и любовной линии обязательно порадует эта книга. Любовными драмами заняты все герои романа. И это всё под легким флером сна. Или не сна?И снова автор использует особые приемы, которые делают книгу интересной для читателя любой подготовленности. В этой книге философия, психология, поиски ответов на вечные вопросы призваны возродить литературные традиции 19–20 веков с учетом современных российских веяний.своего рода литературная «точка сборки», объединяющая в единое целое три первые художественные книги проекта. Автор предлагает популярную форму: боевик с эзотерическим уклоном или мистический триллер. Многоплановая структура произведения позволяет угодить самым взыскательным читателям.Загляните внутрь человеческой души, человеческого сознания. Здесь индивид, выступая на первый план, является стержнем, на который нанизывается вся окружающая его действительность. Проблемы личности не растворяются в проблемах общества. Напротив, общественные проблемы рассматриваются через призму восприятия личности.Присутствует оригинальный художественный ход — комментарии: выдуманные и реальные. Художественный лабиринт для читателя.Четвертая книга —— написана в жанре практической эзотерики и является ключом к глубинному пониманию всего проекта в целом. Она окажется интересной для всех, кто интересуется вопросами самосовершенствования, поиском смысла жизни и кто желает улучшить свое материальное положение, а также обрести гармонию с духом.Сложите воедино весь пазл из четырех книг и — получите не просто эстетическое и интеллектуальное удовольствие, но и сможете обрести реальный инструмент для изменения своей собственной жизни в лучшую сторону.