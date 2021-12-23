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В новогодние праздники пассажирам аэропорта «Гагарин» будут доступны тринадцать направлений

Новости


Международный аэропорт «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») в новогодние праздники с 31 декабря по 9 января планирует обслужить более 230 рейсов.

В период новогодних каникул из аэропорта «Гагарин» будут доступны 13 направлений полетов: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Сургут и Махачкалу. В международном направлении можно будет улететь в Ереван, Худжанд, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Прямые регулярные и чартерные рейсы будут выполнять десять авиакомпаний.

Во время длинных январских выходных из аэропорта «Гагарин» увеличивается число рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Дополнительные рейсы в Санкт-Петербург выполнит авиакомпания «Победа». Авиакомпания «Ижавиа» выполнит дополнительные рейсы в Сочи.

Финальным рейсом уходящего 2021 года в аэропорту «Гагарин» станет рейс авиакомпании «Победа», которая вылетит в Москву 31 декабря в 20:50. Первым рейсом нового 2022 года станет рейс авиакомпании Red Wings, которая 1 января в 03:30 вылетит из Саратова в Хургаду.

Подробную информацию можно узнать в разделе «Сезонное расписание» на официальном сайте аэропорта «Гагарин».
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