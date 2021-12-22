22 декабря 2021 СРЕДА
Новости
16:08 | 22 декабря
Пушкинка провела для детей и подростков акцию «СемьЯ под книжным зонтиком»
14:49 | 22 декабря
Сергей Шаров, руководитель исполкома Народного фронта в Саратовской области, высказал свое мнение по поводу предстоящей пресс-конференции Владимира Путина
14:19 | 22 декабря
Музей краеведения проводит конкурс, посвященный юбилею создания Дороги жизни
13:23 | 22 декабря
Дополнительные автобусные рейсы от автовокзала назначены в предпраздничные и праздничные дни
12:54 | 22 декабря
Заранее выявить компанию-победителя тендера в 40% случаев позволяет алгоритм A-PLAN
12:30 | 22 декабря
Журналист и активный общественный деятель Татьяна Никитина поддержала введение «сертификатов здоровья»
11:35 | 22 декабря
Оправляйтесь в предновогодние путешествия с детьми по выгодному семейному тарифу
09:48 | 22 декабря
Закончены работы по расчистке рек региона в 2021 году
09:00 | 22 декабря
Художники из Саратовской области вошли в число победителей международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы»
17:00 | 21 декабря
В районном поселке Екатериновка откроется современный кинозал
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Сергей Шаров, руководитель исполкома Народного фронта в Саратовской области, высказал свое мнение по поводу предстоящей пресс-конференции Владимира Путина

Новости
Сергей Шаров, руководитель исполкома Народного фронта в Саратовской области, высказал свое мнение по поводу предстоящей пресс-конференции Владимира Путина


23 декабря состоится Большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Эксперты делятся ожиданиями и прогнозами о том, какие темы в уходящем 2021 году будут затронуты журналистами.

Сергей Шаров, руководитель исполкома Народного фронта в Саратовской области, высказал свое мнение на тему:

«От пресс-конференции Владимира Путина, традиционно, высокие ожидания не только у журналистов – российских и иностранных, но и у всех жителей нашей страны. Надо заметить, что Лидер Народного фронта еще ни разу в этом смысле не разочаровал: всегда четко, конструктивно, по делу отвечает на все вопросы, даже те, что носят откровенно предвзятый, критический характер. Жду, что в этом году нашим саратовским журналистам удастся «прорваться» к микрофону и задать по-настоящему важные вопросы, которые волнуют земляков. Что касается заявлений Президента, предваряющих сессию вопросов-ответов, здесь мои ожидания совпадают с настроениями в обществе, связанными с новыми мерами социальной поддержки, стабилизацией внутриполитических процессов после прошедших выборов, а также усилением работы региональных властей по национальным проектам и новым критериям оценки эффективности первых лиц в регионах».

Напомним, Большая пресс-конференция Владимира Путина проводится ежегодно. В этом году мероприятие будет очным и пройдёт в московском Манеже. Прямая трансляция начнётся в 13:00 по местному времени в эфирах различных федеральных телеканалов.