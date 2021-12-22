Сергей Шаров, руководитель исполкома Народного фронта в Саратовской области, высказал свое мнение по поводу предстоящей пресс-конференции Владимира Путина

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Сергей Шаров, руководитель исполкома Народного фронта в Саратовской области, высказал свое мнение на тему:«От пресс-конференции Владимира Путина, традиционно, высокие ожидания не только у журналистов – российских и иностранных, но и у всех жителей нашей страны. Надо заметить, что Лидер Народного фронта еще ни разу в этом смысле не разочаровал: всегда четко, конструктивно, по делу отвечает на все вопросы, даже те, что носят откровенно предвзятый, критический характер. Жду, что в этом году нашим саратовским журналистам удастся «прорваться» к микрофону и задать по-настоящему важные вопросы, которые волнуют земляков. Что касается заявлений Президента, предваряющих сессию вопросов-ответов, здесь мои ожидания совпадают с настроениями в обществе, связанными с новыми мерами социальной поддержки, стабилизацией внутриполитических процессов после прошедших выборов, а также усилением работы региональных властей по национальным проектам и новым критериям оценки эффективности первых лиц в регионах».Напомним, Большая пресс-конференция Владимира Путина проводится ежегодно. В этом году мероприятие будет очным и пройдёт в московском Манеже. Прямая трансляция начнётся в 13:00 по местному времени в эфирах различных федеральных телеканалов.