На Театральной площади состоится традиционная ярмарка
В субботу, 25 декабря, на Театральной площади планируется проведение традиционной ярмарки.
Жители города смогут приобрести мясную, рыбную, молочную, плодоовощную продукцию, мед, крупы, макаронные, хлебобулочные и колбасные изделия с 08.00 до 15.00.
Участникам ярмарки необходимо обеспечить проведение санитарно-профилактических мероприятий, в том числе:
- санитарной обработки рабочих мест, инвентаря не менее 2 раз в течение режима работы ярмарки с применением дезинфицирующих средств;
- наличия у продавцов, водителей-экспедиторов средств индивидуальной защиты;
- соблюдения продавцами правил личной и общественной гигиены;
- проведения дезинфекции передвижных торговых павильонов, специализированного автотранспорта для доставки продуктов питания перед началом и после окончания работы ярмарки;
- временного отстранения от участия в ярмарке лиц из групп риска;
- выполнения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья.