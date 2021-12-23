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Саратовский областной музей краеведения проводит традиционный День дарителя

Новости


23 декабря в 16.00 Саратовский областной музей краеведения проводит традиционный День дарителя, приуроченный к Дню рождения музея.

В этом году праздник особенный, т.к. музею исполняется 135 лет. Датой его основания считается 12 декабря 1886 года – 24 декабря по новому стилю. В эти дни в музей приглашаются друзья, в том числе краеведы, журналисты, коллеги-музейщики, а также дарители – люди, которые в течение года передали в дар музею семейные реликвии, документы и предметы, связанные с историей края. В 2021 году в музей поступило около 5000 предметов, многие из них – дары наших земляков.

В этот день также состоится презентация культурно-просветительского проекта «Война и Победа. Взгляд художника-фронтовика», который в этом году реализовало Общество друзей Саратовского музея краеведения. Гостям будет представлена одноименная выставка рисунков саратовского художника-фронтовика Е.Ф. Тимофеева. Эти работы были созданы автором в годы Великой Отечественной войны. Многие из них посвящены героическим подвигам наших земляков на фронте и их самоотверженному труду в тылу. Передвижной вариант выставки и альбомы рисунков, изданные в рамках проекта, будут переданы Обществом музею.

День дарителя будет проводится с учетом всех ограничительных мер.
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