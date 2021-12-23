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Пушкинка провела для детей и подростков акцию «СемьЯ под книжным зонтиком»

Новости


21 декабря, в Саратовской области отмечается День многодетной семьи.

Среди читателей Пушкинки очень много ребят и взрослых именно из таких больших и дружных семей. Для их поддержки, для повышения ценности многодетной семьи, а также для привлечения внимания к книгам, рассказывающих о семье, Пушкинка провела для детей и подростков акцию «СемьЯ под книжным зонтиком». 

По условиям конкурса нужно было сделать фотографию с книгой, герои которой живут и воспитываются в большой семье. Ребята активно поддержали библиотечную акцию. За небольшой срок в библиотеку поступило более 50 заявок, участниками мероприятия стали 73 человека.

Ребята размещали фото на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #могодетнаясемьЯ, #книгиобольшойсемье, #саратовскаяпушкинка. Особо хочется отметить работы, где участниками выступили и дети, и родители. Фото-работы участников акции «СемьЯ под книжным зонтиком» можно увидеть в инстаграм-аккаунте Пушкинской библиотеки.

А вы помните, в каких книгах фигурируют большие семьи? Сергей Аксаков «Аленький цветочек», Ганс Христиан Андерсен «Дикие лебеди», Александр Куприн «Чудесный доктор», Шарль Перро «Мальчик с пальчик», Валентина Осеева «Динка», Клайв Льюис «Лев, колдунья и платяной шкаф» и многие другие. Можно продолжить этот список в качестве игры за семейным столом.

Большое спасибо всем, кто откликнулся на акцию и прислал свои работы. Сертификаты участников будут высланы на указанные при регистрации электронные адреса.

Пушкинка сердечно поздравляет мам, пап, ребятишек и других членов многодетных семей с праздником! Пусть в ваших домах всегда будет тепло, уютно и весело! Желаем вам здоровья, благополучия, рады видеть вас в нашей библиотеке! 
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