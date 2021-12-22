Заранее выявить компанию-победителя тендера в 40% случаев позволяет алгоритм A-PLAN

просмотров: 136

Конечно, в зависимости от целей и потребностей клиента для достижения такого «идеального» состояния понадобится разный порядок решений. Настройка воронки продаж будет отличаться в зависимости от отрасли, состояния рынка, сопутствующих факторов, включая даже настроение клиента, и многого другого, особенно если речь идет о сложном продукте.Команда агрегатора финансовых услуг A-PLAN знает не понаслышке о том, как важно подобрать «лучший момент» для звонка. Но времена, когда такие решения принимались «вслепую», давно позади. На помощь пришли IT-разработчики.Для оптимизации работы отдела продаж команда A-PLAN разработала собственный алгоритм выявления вероятного победителя среди участников тендера. Данная технология включает в себя как анализ определённых параметров из доступных (открытых) источников, так и анализ накопленных на собственной цифровой платформе данных.Почему это возможно? Число компаний, которые могут быть поставщиками в конкретной закупке, ограничено. Финансовые показатели, аналогичный опыт работ, территориальная принадлежность – все это имеет значение. Есть очевидные – например, компания с выручкой в 10 млн рублей в год не сможет претендовать на победу в тендере в размере 150 млн рублей.Если прежде, до 2018 года, список участников тендера публиковался в открытом доступе, теперь в рамках мер по борьбе с коррупцией их не афишируют. Обнародуются только имена победителей. Со следующего года и данная информация будет ограничена. Но если вы связываетесь с компанией на этапе оглашения результатов – уже поздно. Потенциальный клиент получил десятки звонков от агентов, раздражен и устал от объема поступающей на него информации. В таком цейтноте он не может оценить возможности всех поступающих предложений, а главное – не хочет. Какой выход? Быть самым первым… еще на этапе анализа результатов.В зависимости от особенностей закупки алгоритм может выявить от одной до десятка компаний. Так, отдел продаж связывается с компаниями, которые вероятней всего участвуют в этом тендере. Потенциальный клиент уже заинтересован в продукте, но еще не раздражен бесконечным потоком «мы предлагаем Вам…». Компания на этапе ожидания результатов в спокойном режиме рассматривает наше предложение, задает вопросы и начинает готовить документы.В 40% случаев работа алгоритма позволяет выявить компанию-победителя.Многие критерии оценки – это результат уникального опыта работы на рынке. И безусловно, настройка алгоритма – постоянная работа, которая позволяет оптимизировать показатели и увеличивать его точность.С 2022 года протоколы побед в тендерах буду закрыты. Работа многих агентов напрямую зависит от этой информации. Если сейчас предиктивная аналитика дает преимущество в работе, то уже через несколько месяцев станет необходимой для продолжения деятельности огромного числа участников рынка. A-PLAN на фоне новых требований планирует предоставлять доступ к возможностям алгоритма своим партнерам уже при регистрации на платформе.