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Музей краеведения проводит конкурс, посвященный юбилею создания Дороги жизни

Новости


Саратовский областной музей краеведения объявляет областной конкурс, посвященный 80-летию создания Дороги жизни — дороги через Ладожское озеро, связывавшей блокадный Ленинград со страной во время Великой Отечественной войны. Инициатором конкурса выступает Совет Федерации РФ.

22 ноября исполнилось 80 лет дороге, по которой жителям блокадного Ленинграда переправляли продукты и медикаменты. Главный герой рисунков — полуторка. Это легендарная машина ГАЗ-АА, на которой перевозили продовольствие и боеприпасы, эвакуировали людей из блокадного Ленинграда. К участию приглашаются дети и подростки от 7 до 18 лет.

Принимаются фотографии рисунков, выполненных на бумаге/картоне форматом А4 (210 на 297 мм) в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло.

Фото работ принимаются до 20 января по электронной почте: sales@comk.ru.

Письмо также должно содержать заявку:

1. ФИО конкурсанта, класс

2. Название и номер учебного учреждения

3. Название работы с указанием техники, формата, года создания

4. Фамилия, имя, должность руководителя

5. Контактный телефон

6. Фото работы, представленной на конкурс должно соответствовать следующим требованиям: формат файла JPEG. Вес файла не более 5 Мб.

8. Письмо, присланное по электронной почте, должно содержать пометку «На конкурс «Дорога жизни».

Работы, признанные финалистами конкурса, будут представлены на виртуальной выставке рисунков на сайте Саратовского областного музея краеведения.

Результаты конкурса будут подведены 27 января 2022 года — в день снятия блокады Ленинграда.
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