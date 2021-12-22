Музей краеведения проводит конкурс, посвященный юбилею создания Дороги жизни

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22 ноября исполнилось 80 лет дороге, по которой жителям блокадного Ленинграда переправляли продукты и медикаменты. Главный герой рисунков — полуторка. Это легендарная машина ГАЗ-АА, на которой перевозили продовольствие и боеприпасы, эвакуировали людей из блокадного Ленинграда. К участию приглашаются дети и подростки от 7 до 18 лет.Принимаются фотографии рисунков, выполненных на бумаге/картоне форматом А4 (210 на 297 мм) в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло.Фото работ принимаются до 20 января по электронной почте: sales@comk.ru.Письмо также должно содержать заявку:1. ФИО конкурсанта, класс2. Название и номер учебного учреждения3. Название работы с указанием техники, формата, года создания4. Фамилия, имя, должность руководителя5. Контактный телефон6. Фото работы, представленной на конкурс должно соответствовать следующим требованиям: формат файла JPEG. Вес файла не более 5 Мб.8. Письмо, присланное по электронной почте, должно содержать пометку «На конкурс «Дорога жизни».Работы, признанные финалистами конкурса, будут представлены на виртуальной выставке рисунков на сайте Саратовского областного музея краеведения.Результаты конкурса будут подведены 27 января 2022 года — в день снятия блокады Ленинграда.