22 декабря 2021 СРЕДА
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Дополнительные автобусные рейсы от автовокзала назначены в предпраздничные и праздничные дни

Новости


26 и 29 декабря организованы дополнительные рейсы по маршруту «Саратов – Буденновск». Отправление автобусов от автовокзала г. Саратова в 17:35.

29 декабря назначен рейс по маршруту «Саратов - Махачкала – Дербент». Отправление автобуса от автовокзала Саратова в 19.00.

30 декабря организован дополнительный рейс по маршруту «Саратов – Пятигорск». Отправление автобусов от автовокзала г. Саратова в 14:50.

Также в предпраздничные и праздничные дни увеличено количество рейсов по маршруту «Саратов – Элиста». С 25 декабря по 9 января 2022 года рейсы будут выполняться ежедневно кроме 31 декабря и 1,2 января. Время отправления автобусов от автовокзала г. Саратова в 20.00.

Подробную информацию о рейсе можно получить в справочной автовокзала 004, +7 (8452) 24-62-22.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области напоминает, что в общественных местах, в том числе, в общественном транспорте и в здании автовокзала необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности.
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