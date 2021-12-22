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Журналист и активный общественный деятель Татьяна Никитина поддержала введение «сертификатов здоровья»

Новости
Журналист и активный общественный деятель Татьяна Никитина поддержала введение «сертификатов здоровья»


Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте, рассказав о длительном лечении от перенесенного заболевания.

«Я переболела ковидом. Позади месяц ада, боли, бесконечного страха за свою жизнь. Месяц одиночества. И уже третий месяц постковида, который, как оказалось, еще страшнее самого вируса. Тахикардия. Давление за 200. Температура. Боли в сердце. Я не хочу снова заразиться и заболеть ковидом!» написала Татьяна Никитина.

«Я хочу жить! Просто жить. Наслаждаться каждым днем. Белым снегом. Голубыми облаками. Общением с друзьями. Вечерами в кругу семьи... Потому что всё остальное НЕ важно. НЕ имеет никакого значения!» - заявила Никитина, заметив, что у нее был целый месяц, чтобы это понять.

«QR-коды - это не про политику», - подчеркнула журналист. - «Это про чувство самосохранения. Да, я хочу жить. Хочу прийти в кафе, в фитнес-клуб, в магазин, в кинотеатр, в банк или в администрацию. И быть УВЕРЕНА, что там у меня МАЛО шансов заразиться! Там безопасно! Там проверяют QR-коды. Да. Чувство самосохранения! Я хочу жить. Я имею право на жизнь. Шанс выжить в пандемию. QR- код дает мне такой шанс. Мне. Миллионам таких, как я. Понять это могут те, кто был на самом краю… Я больше туда не хочу!» - добавила Татьяна Никитина.