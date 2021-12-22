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Художники из Саратовской области вошли в число победителей международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы»

Новости
Художники из Саратовской области вошли в число победителей международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы»

Подведены итоги международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы».

Организаторами творческого состязания, которое проходило с 1 по 28 ноября, стали Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой. На основе 15 рисунков, которые выбрало профессиональное жюри, будет создана эксклюзивная праздничная коллекция новогодних открыток.

Трое представителей Саратовской области вошли в число победителей конкурса. Первое место среди авторов 15-17 лет заняла Дана Нефёдова, третье место в возрастной категории 12-14 лет у Алисы Светкиной и первое место среди взрослых авторов у Ирины Шаповаловой.

Кроме того, специального приза от Фонда Оксаны Федоровой среди авторов 15-17 лет удостоена Алёна Феоктистова, специальный приз от Музея Победы «За новогоднее настроение» в возрастной категории 15-17 лет получит Александра Чеснокова.

А приз зрительских симпатий в возрастной категории 15-17 лет будет вручен Марии Разумовой.

Всего на конкурс было прислано около 15 000 рисунков из всех регионов России - от Калининграда до Сахалина, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана. Саратовская область стала одним из российских регионов, откуда поступило наибольшее количество работ. Помимо наших земляков, активнее всего в конкурсе участвовали жители Москвы, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тюменской областей, Республик Башкортостан и Бурятия. Начинающие и уже опытные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети и взрослые нарисовали, как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Работы выполнены в разной технике — акварель, гуашь, тушь и т. д. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами. Больше всего открыток – более 4900 - поступило от ребят 9−11 лет.

23 декабря в Музее Победы пройдет торжественная церемония награждения, во время которой самые юные лауреаты смогут стать участниками новогоднего исторического квеста «Елка Победы». Всем победителям и призерам также будут вручены подарки от организаторов конкурса.

Познакомиться со всеми работами можно на виртуальной выставке на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-narisuy-yelku-pobedy/).