В районном поселке Екатериновка откроется современный кинозал

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- Открытие нового кинозала стало возможным благодаря субсидии Фонда кино на модернизацию кинозалов в рамках национального проекта «Культура», - отметила директор Областного методического киновидеоцентра Ирина Бережная. - Кинозал «MIX» станет 37-м по счету модернизированным кинозалом Саратовской области, открытым в 2016-2021 годах.С открытием нового учреждения культуры жители Екатериновского района могут смотреть цифровые новинки отечественного и мирового кинематографа в хорошем качестве одновременно со зрителями Саратова и крупных городов России. Уже в день открытия кинозала зрители увидят отечественную премьеру «Последний богатырь: Посланник тьмы» (реж. Д.Дьяченко, 6+) и третью часть прославленной франшизы «Матрица: Воскрешение» (реж. Л.Вачовски, 16+).- Благодаря открытию кинозала в р.п. Екатериновка общее количество новых зрительных мест кинозалов Саратовской области, созданных в рамках программы Фонда кино и национального проекта «Культура», составит 5844 зрительных места, - подчеркнула и.о. министра культуры Татьяна Астафьева.