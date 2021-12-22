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В районном поселке Екатериновка откроется современный кинозал

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23 декабря в районном поселке Екатериновка Саратовской области состоится значимое событие в культурной жизни района – в рамках национального проекта «Культура» откроется новый современный кинозал «MIX».

- Открытие нового кинозала стало возможным благодаря субсидии Фонда кино на модернизацию кинозалов в рамках национального проекта «Культура», - отметила директор Областного методического киновидеоцентра Ирина Бережная. - Кинозал «MIX» станет 37-м по счету модернизированным кинозалом Саратовской области, открытым в 2016-2021 годах.

С открытием нового учреждения культуры жители Екатериновского района могут смотреть цифровые новинки отечественного и мирового кинематографа в хорошем качестве одновременно со зрителями Саратова и крупных городов России. Уже в день открытия кинозала зрители увидят отечественную премьеру «Последний богатырь: Посланник тьмы» (реж. Д.Дьяченко, 6+) и третью часть прославленной франшизы «Матрица: Воскрешение» (реж. Л.Вачовски, 16+).

- Благодаря открытию кинозала в р.п. Екатериновка общее количество новых зрительных мест кинозалов Саратовской области, созданных в рамках программы Фонда кино и национального проекта «Культура», составит 5844 зрительных места, - подчеркнула и.о. министра культуры Татьяна Астафьева.