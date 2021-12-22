Музей краеведения сделал подарок многодетным семьям Саратовской области

просмотров: 281

Этот праздник призван повысить престиж и значимость больших семей. В канун праздничной даты министерство труда и социальной защиты Саратовской области провело для ребят из многодетных семей конкурс детских рисунков «Многодетная. Любимая. Моя». Участникам конкурса предлагалось изобразить свою большую семью в любой технике или стиле и загрузить в аккаунт в инстаграм. В День многодетной семьи победители получили приятные сюрпризы. Саратовский областной музей краеведения предоставил для конкурса пригласительные билеты, по которым можно ознакомиться с его экспозициями и выставками до 31 декабря 2022 года.Такой подарок музей делает в связи со знаменательной датой – 135-летием со дня своего основания.