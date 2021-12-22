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Музей краеведения сделал подарок многодетным семьям Саратовской области

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21 декабря в нашем регионе впервые отмечается День многодетной семьи.

Этот праздник призван повысить престиж и значимость больших семей. В канун праздничной даты министерство труда и социальной защиты Саратовской области провело для ребят из многодетных семей конкурс детских рисунков «Многодетная. Любимая. Моя». Участникам конкурса предлагалось изобразить свою большую семью в любой технике или стиле и загрузить в аккаунт в инстаграм. В День многодетной семьи победители получили приятные сюрпризы. Саратовский областной музей краеведения предоставил для конкурса пригласительные билеты, по которым можно ознакомиться с его экспозициями и выставками до 31 декабря 2022 года.

Такой подарок музей делает в связи со знаменательной датой – 135-летием со дня своего основания.
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