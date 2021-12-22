HH.ru: Самые дефицитные специалисты в Саратовской области – рабочие, медики, строители и разработчики

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При комфортных для рынка труда показателях в 5-6 активных резюме на вакансию, сейчас в целом приходится всего 3,2 резюме на предложение – это новый антирекорд.Регулярное снижение показатели начали демонстрировать ещё в январе и на протяжении всего текущего года средний уровень конкуренции в регионе не превышал 4,9 резюме на предложение, что характерно для нехватки кадров.Наиболее острый кадровый голод работодатели могут ощущать в ИТ-сфере, медико-фармацевтической сфере, профобласти «Рабочий персонал», в сфере продаж, строительства, недвижимости и производства – здесь на одну вакансию приходится одно и менее резюме. Умеренный уровень профконкуренции сейчас в регионе наблюдается лишь среди высшего менеджмента и сферы добычи сырья – в среднем 5-7 резюме на предложение.«В условиях подобного дефицита кадров важным остается изменение подхода к вопросам найма и работе с рынком кандидатов. Одни из ключевых инструментов – это улучшение условий труда, конкурентные заработные платы и сильный HR-бренд, то есть повышение привлекательности компании, как работодателя. По данным опросов hh.ru, после того, как компании начинают заниматься развитием бренда работодателя, они видят заметные улучшения в разных аспектах: от повышения узнаваемости компании на рынке труда до снижения текучести персонала. Также стоит отметить, что достойные и вовремя выплачиваемые зарплаты – наиболее важный критерий для большинства соискателей при выборе компании-работодателя», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.