22 декабря 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 21 декабря
В районном поселке Екатериновка откроется современный кинозал
16:12 | 21 декабря
С нового года жители области смогут адресовать свои вопросы к правительству в режиме прямых телеэфиров
15:33 | 21 декабря
Музей краеведения сделал подарок многодетным семьям Саратовской области
14:46 | 21 декабря
HH.ru: Самые дефицитные специалисты в Саратовской области – рабочие, медики, строители и разработчики
14:00 | 21 декабря
Саратовская школьница стала призером Всероссийского форума исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины»
13:09 | 21 декабря
Музей Федина готовится к торжественному открытию после реставрации
12:15 | 21 декабря
Начался прием заявок на конкурс «Серафимовский учитель — 2021/2022»
11:17 | 21 декабря
Премьера документального фильма «Царь горы 2.0» состоялась в интернете
10:20 | 21 декабря
Новая конструкция шин и рецептура резиновой смеси - отличительная особенность всех моделей ЦМК шин КАМА PRO
09:47 | 21 декабря
Свыше пятьсот единиц спецтехники ночью вышло на уборку дорог от снега
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

HH.ru: Самые дефицитные специалисты в Саратовской области – рабочие, медики, строители и разработчики

Новости


По данным hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, уровень профессиональной конкуренции в Саратовской области продолжает снижаться.

При комфортных для рынка труда показателях в 5-6 активных резюме на вакансию, сейчас в целом приходится всего 3,2 резюме на предложение – это новый антирекорд.

Регулярное снижение показатели начали демонстрировать ещё в январе и на протяжении всего текущего года средний уровень конкуренции в регионе не превышал 4,9 резюме на предложение, что характерно для нехватки кадров.

Наиболее острый кадровый голод работодатели могут ощущать в ИТ-сфере, медико-фармацевтической сфере, профобласти «Рабочий персонал», в сфере продаж, строительства, недвижимости и производства – здесь на одну вакансию приходится одно и менее резюме. Умеренный уровень профконкуренции сейчас в регионе наблюдается лишь среди высшего менеджмента и сферы добычи сырья – в среднем 5-7 резюме на предложение.

«В условиях подобного дефицита кадров важным остается изменение подхода к вопросам найма и работе с рынком кандидатов. Одни из ключевых инструментов – это улучшение условий труда, конкурентные заработные платы и сильный HR-бренд, то есть повышение привлекательности компании, как работодателя. По данным опросов hh.ru, после того, как компании начинают заниматься развитием бренда работодателя, они видят заметные улучшения в разных аспектах: от повышения узнаваемости компании на рынке труда до снижения текучести персонала. Также стоит отметить, что достойные и вовремя выплачиваемые зарплаты – наиболее важный критерий для большинства соискателей при выборе компании-работодателя», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код