Саратовская школьница стала призером Всероссийского форума исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины»
Ученица МОУ - Лицей №2 Алена Невзорова стала призером Всероссийского форума исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины».
Алена Невзорова, под научным руководством классного руководителя Елены Ширяевой, стала победителем в заочном этапе форума. После чего, 18 декабря, защитила работу в Москве в рамках очного заключительного этапа.
По результатам форума ученица получила диплом 3-й степени за конкурсную работу «Здорово быть здоровым».