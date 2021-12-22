Саратовская школьница стала призером Всероссийского форума исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины»

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Алена Невзорова, под научным руководством классного руководителя Елены Ширяевой, стала победителем в заочном этапе форума. После чего, 18 декабря, защитила работу в Москве в рамках очного заключительного этапа.По результатам форума ученица получила диплом 3-й степени за конкурсную работу «Здорово быть здоровым».