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Музей Федина готовится к торжественному открытию после реставрации

Новости


24 декабря состоится торжественное мероприятие, посвященное открытию после реставрации Государственного музея Константина Федина.

Это первый капитальный ремонт здания со времени начала работы учреждения культуры в 1981 году. Музей сразу включился в научную и культурную жизнь региона: стали проходить ежегодные Фединские чтения, издаваться сборники научных статей. Сотрудники проводили экскурсии, читали лекции в городе и области, выезжали с передвижными выставками в сельские районы, устраивали литературно-музыкальные вечера.

Экспозиционно-выставочная деятельность музея развивается в нескольких направлениях. Это выставки, основанные на собственных фондовых коллекциях, совместные межмузейные выставки, а также привозные, представляющие коллекции ведущих литературных музеев страны. Кроме того, сегодня музей является единственной в городе площадкой для создания интерактивных выставок по детской литературе.

Как показывает опыт, одно из самых эффективных направлений в деятельности музея, – осуществление проектной деятельности. На сегодняшний день в музее работает более 20 просветительских проектов разной направленности.

В рамках открытия состоится экскурсия с элементами театрализации по новым четырем экспозиционным залам музея на первом этаже. На втором этаже пройдет экскурсия по экспозиционным залам «Дома русской литературы XX века».