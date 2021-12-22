22 декабря 2021 СРЕДА
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17:00 | 21 декабря
В районном поселке Екатериновка откроется современный кинозал
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15:33 | 21 декабря
Музей краеведения сделал подарок многодетным семьям Саратовской области
14:46 | 21 декабря
HH.ru: Самые дефицитные специалисты в Саратовской области – рабочие, медики, строители и разработчики
14:00 | 21 декабря
Саратовская школьница стала призером Всероссийского форума исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины»
13:09 | 21 декабря
Музей Федина готовится к торжественному открытию после реставрации
12:15 | 21 декабря
Начался прием заявок на конкурс «Серафимовский учитель — 2021/2022»
11:17 | 21 декабря
Премьера документального фильма «Царь горы 2.0» состоялась в интернете
10:20 | 21 декабря
Новая конструкция шин и рецептура резиновой смеси - отличительная особенность всех моделей ЦМК шин КАМА PRO
09:47 | 21 декабря
Свыше пятьсот единиц спецтехники ночью вышло на уборку дорог от снега
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Премьера документального фильма «Царь горы 2.0» состоялась в интернете

Новости


В Youtube состоялась премьера фильма «Царь горы 2.0». Документальная лента, созданная при участии промоушена кулачных боев USF, посвящена кулачным боям, одному из самых зрелищных и популярных видов современного спорта, корни которого уходят в далекое прошлое.

Авторы картины создали фильм-исследование о важной роли в жизни народа спортивных и национальных традиций. Они затронули целый спектр актуальных тем: нравственность, мужество, патриотизм, мотивация и воспитание подрастающего поколения.

Откровенными историями личного становления в картине делятся молодые и легендарные спортсмены. Проследить, как из издавна любимой многими детской игры «Царь горы» и национальной забавы «Кулачные бои» формируется современный популярный вид спорта, какое влияние оказывают на формирование мужского характера подобные дисциплины, как их популяризация воздействует на национальный дух российского народа, зрителю помогают историки и психологи.