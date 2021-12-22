Премьера документального фильма «Царь горы 2.0» состоялась в интернете

просмотров: 383

Авторы картины создали фильм-исследование о важной роли в жизни народа спортивных и национальных традиций. Они затронули целый спектр актуальных тем: нравственность, мужество, патриотизм, мотивация и воспитание подрастающего поколения.Откровенными историями личного становления в картине делятся молодые и легендарные спортсмены. Проследить, как из издавна любимой многими детской игры «Царь горы» и национальной забавы «Кулачные бои» формируется современный популярный вид спорта, какое влияние оказывают на формирование мужского характера подобные дисциплины, как их популяризация воздействует на национальный дух российского народа, зрителю помогают историки и психологи.