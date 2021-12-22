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Свыше пятьсот единиц спецтехники ночью вышло на уборку дорог от снега
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Свыше пятьсот единиц спецтехники ночью вышло на уборку дорог от снега

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В 15 районах Саратовской область ночью выпали осадки: снег, низовая метель, дождь и морось, еще в трех районах - Александрово-Гайском, Краснопартизанском и Новоузенском наблюдался туман.

На расчистку от снега и наледи в ночь на дороги регионального значения вышло 114 единиц спецтехники. Наибольшее количество в Саратовском – 16 ед. техники, в г.Саратов на четырех маршрутах, переданных на региональный уровень, работало 13 ед. техники, в Аркадакском, Балашовском и Энгельсском районах – по 7 единиц.

Для обработки проезжей части дорог за ночь дорожные службы использовали 869 т песко-соляной смеси. С начала сезона дорожники израсходовали 60110 тонн реагентов.

Также уборка улично-дорожной сети велась и в населенных пунктах региона: для этих целей на ночные работы привлекли 248 ед. техники и 187 рабочих. Так, в Энгельсском районе на борьбу с последствиями непогоды вышло 48 ед., в Балашовском – 34, в Советском – 28, в Перелюбском – 20. Для обработки тротуаров и проезжей части дорог дорожно-коммунальные службы израсходовали 1054 т песко-соляной смеси. Днем 21 декабря планируется привлечь к подобным работам еще 94 ед. техники и 94 рабочих.

Федеральные трассы в ночь расчищало 148 единиц техники и 148 рабочих. По данным на 8:00 21 декабря проезд обеспечен по всем дорогам регионального, местного и федерального значения.
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