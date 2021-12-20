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Следж-хоккеисты команды "Волга-следж" заняли первое место на Межрегиональном турнире в Пензе

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Следж-хоккеисты команды "Волга-следж" заняли первое место на Межрегиональном турнире в Пензе

Сегодня в Пензе состоялся Межрегиональный турнир "На призы Деда Мороза" для юношеских следж-хоккейных команд.

В соревнованиях участвовали клубы: "Волга-следж" (Саратов), "Форсаж" (Балаково), "Крылья мечты" Пенза.

Первый матч состоялся между саратовцами и следжерами из "города атомщиков". Победу со счетом 6:0 одержали спортсмены "Волги-следж". Ворота соперников поразили каждый из игроков команды под управлением руководителей саратовского клуба "X-kids", тренеров Игоря Широких Артема Баймлера. Два гола на счету нападающего Ивана Ефимова. По итогам соревнований номер 22 "волжан" назван и самым результативным игроком.

В следующем матче "Волга-следж" в серии буллитов уступила хозяевам турнира. В свою очередь в заключительном поединке хоккейных ристалищ балаковцы вырвали победу у "Крыльев мечты".

В итоге первое место турнирной таблицы заняла команда "Волга-следж". Ребята показали свои игровые навыки, что позволит им проявить себя на турнире в Чебоксарах. В столицу Чувашии саратовские следжики отправятся уже в ближайшую среду. Юниорское звено клуба ждет участие в межрегиональном турнире на кубок Калашникова в начале января 2022 года.