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Последствия снегопада на улицах Саратова ликвидируют 190 единиц техники

Новости


Сегодня, 20 декабря, коммунальные службы очищают городские улицы от последствий снегопада.

В уборке задействованы 190 единиц спецтехники и 203 рабочих.

Для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов ведется посыпка дорожно-уличной сети антигололедными смесями. За сутки израсходовано 620 т реагентов, с улиц города вывезено свыше полутора тысяч кубометров снега.

Очистка улиц ведется в круглосуточном режиме. При уборке основное внимание уделяется пешеходным зонам, спускам и подъемам, а также подходам к остановкам общественного тр
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