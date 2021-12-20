Последствия снегопада на улицах Саратова ликвидируют 190 единиц техники

просмотров: 103

В уборке задействованы 190 единиц спецтехники и 203 рабочих.Для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов ведется посыпка дорожно-уличной сети антигололедными смесями. За сутки израсходовано 620 т реагентов, с улиц города вывезено свыше полутора тысяч кубометров снега.Очистка улиц ведется в круглосуточном режиме. При уборке основное внимание уделяется пешеходным зонам, спускам и подъемам, а также подходам к остановкам общественного тр