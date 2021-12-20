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По нацпроекту «Культура» будет капитально отремонтировано 28 региональных детских школ искусств за ближайшие три года

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С 2020 года министерством культуры РФ выделяется субсидия на софинансирование капитального ремонта и реконструкции детских школ искусств.

В Саратовской области идет активная работа по ремонту и обновлению материально-технической базы ДШИ. В прошлом году на данные цели было предусмотрено всего 9,1 млн рублей, а в 2021 уже 39,6 млн рублей на ДШИ в Татищеве и ДШИ №8 в Саратове. Согласно срокам дорожной карты в рамках нацпроекта «Культура» ремонтные работы в ДШИ Татищева завершены еще в начале сентября текущего года. 3 декабря торжественно открыта ДШИ №8 в Заводском районе г. Саратова.

- Работа обрела перспективу, - отметила и.о.министра культуры Саратовской области Татьяна Астафьева. - Последняя сводная заявка на 2022-2024 годы включает 28 школ на общую сумму почти 250 млн рублей консолидированных средств. Предварительно средства запланированы в полном объеме. На 2022 год - 24,8 млн рублей на 2 школы. На 2023 год - 20,2 млн рублей также на 2 школы и на 2024 год - 203 млн рублей на 24 школы.
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