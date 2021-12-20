Конкурс «Цех драматургов» продлил прием заявок на лучшую идею для пьесы или киносценария

просмотров: 128

На Всероссийский Открытый драматургический конкурс «Цех драматургов» принимаются киносценарии и пьесы, а также синопсисы кинофильмов, заявки на написание пьес и сценариев с их кратким содержанием. По итогам конкурса пять лучших киносценариев и произведений для театра получат гранты в размере 1 миллиона рублей.Участники конкурса должны быть не старше 40 лет на день окончания приема заявок (20 декабря). Тексты принимаются на русском языке, конкурсантам необходимо российское гражданство. От каждого автора может быть заявлен только один текст, ранее не опубликованный, не экранизированный и не участвовавший в других конкурсах Цеха Драматургов. Это может быть киносценарий короткометражного, полнометражного фильма, а также заявка на создание такого киносценария с указанием краткого содержания - развития сюжета и описанием персонажей. Пьесы должны быть оригинальными (не инсценировками и не произведениями по мотивам текстов других авторов) или же заявками с кратким содержанием происходящего. Произведения должны быть датированы годом их создания.Вместе с киносценарием, пьесой и заявкой автор должен представить заполненную анкету с полным именем, псевдонимом (при его наличии), контактными данными, названием своего произведения, его аннотацией и согласием на обработку персональных данных. Будьте внимательны: некорректное предоставление сведений о себе повлечет отстранение участника от конкурса.Киносценарии и заявки на них присылаются электронной почтой на адрес kinokonkurs@civitas-drama.ru , пьесы и заявки – на адрес konkurs@civitas-drama.ru с темой письма «Киносценарий на конкурс «Цех драматургов» или «Пьеса на конкурс «Цех драматургов»» соответственно. Замена и исправление текстов после приема их на конкурс не допускаются. Произведения не рецензируются и не возвращаются авторам. Авторские права остаются у создателей текстов.Результаты конкурса будут опубликованы 25 января 2022 года на сайте конкурса и сайте партнеров проекта. Награждение победителей состоится в помещениях театров-партнеров проекта.По итогам конкурса пять лучших киносценариев и произведений для театра получат гранты в размере 1 миллиона рублей. Авторы смогут направить эти средства на создание тизера/презентации киносценария или на постановку спектакля в театрах Москвы и других городов России. Также все победители будут удостоены Почётных дипломов конкурса.Из числа конкурсных заявок жюри отберет 15 наиболее перспективных. Их авторы будут приглашены на очные (для жителей Москвы и Подмосковья) или заочные (для жителей регионов) семинары, которые проведут опытные преподаватели, мастера кинодрамы и драмы, преподаватели, кино- и театральные критики, продюсеры и пр. В рамках конкурса состоятся театрализованные экспресс-показы по заявкам восьми лауреатов, будут созданы профессиональные видеоверсии показов. А авторам пяти лучших проектов окажут помощь в их реализации.