С начала года выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет получили свыше 40 тысяч семей региона

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Размер выплаты устанавливается дифференцировано в зависимости от дохода семьи и назначается в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка (5095,50 руб.), 75% регионального прожиточного минимума (7643,25 руб.) или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка (10191 руб.). Помимо дохода учитывается имущественная обеспеченность семьи и жизненные ситуации, в которых находятся семьи.Напомним, устанавливается ежемесячная выплата сроком на 12 месяцев с даты обращения за ее назначением, но не более чем до дня достижения ребенком возраста 8 лет.Подать заявление о назначении выплаты можно через Единый портал государственных услуг, МФЦ или учреждения социальной поддержки населения.