20 декабря 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 20 декабря
Следж-хоккеисты команды "Волга-следж" заняли первое место на Межрегиональном турнире в Пензе
16:19 | 20 декабря
По нацпроекту «Культура» будет капитально отремонтировано 28 региональных детских школ искусств за ближайшие три года
15:24 | 20 декабря
Последствия снегопада на улицах Саратова ликвидируют 190 единиц техники
14:39 | 20 декабря
Конкурс «Цех драматургов» продлил прием заявок на лучшую идею для пьесы или киносценария
13:45 | 20 декабря
С начала года выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет получили свыше 40 тысяч семей региона
12:49 | 20 декабря
Бюджет Саратова на ближайшие три года остается социально направленным
12:00 | 20 декабря
В Саратовской области стартует «Киновертикальный Новый год»
10:52 | 20 декабря
Саратовские спортсмены завершили свое выступление на Кубке Урала
09:55 | 20 декабря
ризеры премии «Экология – дело каждого» показали свои работы
09:00 | 20 декабря
В ПФО появится уникальный аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Бюджет Саратова на ближайшие три года остается социально направленным

Новости


Депутаты городской Думы приняли бюджет Саратова на ближайшие три года.

По-прежнему, главный финансовый документ продолжает быть социально направленным. Почти 70% расходов связаны с этой сферой.

Важной позицией бюджета стало сохранение повышенной средней зарплаты работников бюджетных учреждений, что сделано во исполнение указа Президента России.

«Кроме того, заложено финансирование на мероприятия по благоустройству, содержанию и ремонту дорог и тротуаров, развитие присоединенных территорий, решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства», - сообщил Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код