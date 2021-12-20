Бюджет Саратова на ближайшие три года остается социально направленным

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По-прежнему, главный финансовый документ продолжает быть социально направленным. Почти 70% расходов связаны с этой сферой.Важной позицией бюджета стало сохранение повышенной средней зарплаты работников бюджетных учреждений, что сделано во исполнение указа Президента России.«Кроме того, заложено финансирование на мероприятия по благоустройству, содержанию и ремонту дорог и тротуаров, развитие присоединенных территорий, решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства», - сообщил Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Инстаграм.