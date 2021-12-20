В Саратовской области стартует «Киновертикальный Новый год»

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Среди работ – анимационные и короткометражные новогодние фильмы авторов из г.Борисова Республики Беларусь, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Свердловской, Новосибирской и Саратовской областей.Ребята рассказывают в них о новогодних чудесах, главном символе праздника, самых сокровенных мечтах, знакомят зрителей со сказочными персонажами, приобщают детвору к народным праздничным традициям. Возраст киноавторов - от 5 до 16 лет.Познакомиться с работами авторов можно уже сегодня ютуб-канале областного киновидеоцентра