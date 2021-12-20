В Саратовской области стартует «Киновертикальный Новый год»
За две недели до Нового года Саратовский областной методический киновидеоцентр представляет специальную подборку конкурсных работ юных киноавторов 2017-2021 годов открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» под названием «Киновертикальный Новый год».
Среди работ – анимационные и короткометражные новогодние фильмы авторов из г.Борисова Республики Беларусь, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Свердловской, Новосибирской и Саратовской областей.
Ребята рассказывают в них о новогодних чудесах, главном символе праздника, самых сокровенных мечтах, знакомят зрителей со сказочными персонажами, приобщают детвору к народным праздничным традициям. Возраст киноавторов - от 5 до 16 лет.
Познакомиться с работами авторов можно уже сегодня ютуб-канале областного киновидеоцентра