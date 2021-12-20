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В ПФО появится уникальный аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В ПФО появится уникальный аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья»

Новости


«Музыка Приволжья», - мелодия, написанная самой природой».

Приволжский федеральный округ стал первым в стране, где создали свою уникальную мелодию. В основу музыкальной композиции легли преобразованные специалистами Роскартографии значения высот различных географических объектов всех регионов в звуковые колебания. Полученные таким образом 14 отдельных композиций стали единым музыкальным произведением «Музыка Приволжья».

Уже с 20 декабря на региональных телеканалах появятся тизеры – фрагменты композиции, передающие аудиовизуальный облик того или иного региона. А всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно будет увидеть на сайте аппарата полномочного представителя в ПФО http://pfo.gov.ru/ Премьера состоится 27 декабря 2021 года.
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