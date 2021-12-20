Юлия Литневская навестила девочку, ставшую жертвой несчастного случая
Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская поздравила с днём рождения девочку Вику, которая в результате несчастного случая лишилась обеих ног и только чудом ей была спасена кисть руки. Напомним, в декабре 2018 года пятилетняя девочка попала под трамвай. Только благодаря профессионализму врачей Саратовской областной клинической больницы жизнь ребёнка удалось спасти.
Вика прошла несколько курсов реабилитации и уже осваивает новый высокотехнологичный протез. Как отметила мама девочки, это уже само по себе чудо, так как многие врачи сомневались в возможности подобного рода протезирования. Ножек девочка лишилась полностью, врачи сомневались, сможет ли Вика сидеть и тем более носить протезы. Ей пришлось прилагать массу усилий для формирования мозолей, позволяющих носить протез. Но у Вики все получилось. Хотя единственная возможность для нее общаться со сверстниками – это интернет, девочка не унывает, мечтает создать ютуб-канал и помогать людям, когда вырастет.
Также она занимается творчеством и в ответ на подарки от Юлии Литневской и фонда "Столица милосердия" подарила свои поделки: картину и игрушку Снеговика.
Когда случилась трагедия, Юлия Литневская подключилась к решению проблем переживавшей глубочайшее горе семье и с тех пор опекает маленькую Вику.