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Юлия Литневская навестила девочку, ставшую жертвой несчастного случая

Новости
Юлия Литневская навестила девочку, ставшую жертвой несчастного случая

Депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская поздравила с днём рождения девочку Вику, которая в результате несчастного случая лишилась обеих ног и только чудом ей была спасена кисть руки. Напомним, в декабре 2018 года пятилетняя девочка попала под трамвай. Только благодаря профессионализму врачей Саратовской областной клинической больницы жизнь ребёнка удалось спасти.

Вика прошла несколько курсов реабилитации и уже осваивает новый высокотехнологичный протез. Как отметила мама девочки, это уже само по себе чудо, так как многие врачи сомневались в возможности подобного рода протезирования. Ножек девочка лишилась полностью, врачи сомневались, сможет ли Вика сидеть и тем более носить протезы. Ей пришлось прилагать массу усилий для формирования мозолей, позволяющих носить протез. Но у Вики все получилось. Хотя единственная возможность для нее общаться со сверстниками – это интернет, девочка не унывает, мечтает создать ютуб-канал и помогать людям, когда вырастет.

Также она занимается творчеством и в ответ на подарки от Юлии Литневской и фонда "Столица милосердия" подарила свои поделки: картину и игрушку Снеговика.

Когда случилась трагедия, Юлия Литневская подключилась к решению проблем переживавшей глубочайшее горе семье и с тех пор опекает маленькую Вику.

Юлия Литневская навестила девочку, ставшую жертвой несчастного случая