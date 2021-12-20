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Владимир Мухин прокомментировал проведение реставрации в селе Пады Балашовского района

Новости


Начальник управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин прокомментировал проведение реставрации в селе Пады Балашовского района.

"В Управление по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области поступило обращение от общественности о качестве проводимой реставрации на одном из заданий усадьбы Нарышкиных в Падах. Специалисты ведомства по первому сигналу выехали на место.

Да, действительно, был установлен факт, что на объекте были проведены работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией. В частности, была разобрана часть деревянной конструкции. Впоследствии обеспокоенность этим фактом выразило региональное отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».

При проведении контрольно-надзорных мероприятий подрядчик пояснил, что эта конструкция находилась в состоянии, не подлежащем восстановлению, и представляла опасность. Тем не менее, работы не были предусмотрены проектной документацией. В связи с чем ведомством ведется подготовка предписания об устранении нарушения, а также составление административного протокола, который в дальнейшем будет направлен в суд для рассмотрения.

Совместно с представителями заказчика - министерства культуры России, а также правообладателя – Росимущества проведены несколько совещаний. В рамках встреч управлением было рекомендовано внести корректировки в проектно-сметную документацию для возможности дальнейшей реставрации объекта в соответствии со всеми нормами законодательства, предложение было поддержано.

Работы на объекте находятся на постоянном контроле управления по охране объектов культурного наследия, а также регионального отделения «ВООПИиК». Составлен график мониторинга, в том числе с выездом на объект. Систематическое наблюдение будет продолжаться на протяжении всего срока реставрации, до завершения производства всех работ.

Подчеркну, что контракт с министерством культуры двухгодичный. Кроме того, работы приостановлены не будут. Потому подрядчик продолжит восстановление другой части данного объекта, в соответствии с утвержденной ранее документацией"
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