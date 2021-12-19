«Волшебный форум» Первой Женской Академии пройдет в режиме онлайн

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Для нескольких тысяч участниц событие станет бесплатным благодаря промокоду MAGIC2022. Мероприятие состоится 21 декабря 2021 года, и дата выбрана не случайно – это день зимнего солнцестояния. Именно в этот день, утверждают нумерологи и астрологи, необходимо загадывать желания и получать нужные знания. Он притягивает в жизнь финансовую удачу, любовь, здоровье, положительные энергии – все то, о чем многие всегда мечтают в новогодние праздники.Трансляция форума будет вестись из новогодней студии Первой Женской Академии. Ведущие женских практик, психологи, астрологи, специалисты по похудению и здоровому образу жизни, нумерологи дадут экспертные советы, помогут проанализировать уходящий год, позитивно и правильно подвести итоги и войти в следующий год с грамотными установками. Каждый совет экспертов Академии наполнен фантазией, вдохновением и теплом. Позитивная трансформация участниц в прямом эфире – главный подарок форума.