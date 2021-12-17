17 декабря 2021 ПЯТНИЦА
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Людмила Жуковская поддержала введение ответственности глав муниципальных образований перед руководителем региона

Новости
Людмила Жуковская поддержала введение ответственности глав муниципальных образований перед руководителем региона

Председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Саратовской области" Людмила Жуковская одной из первых ознакомилась с положениями законопроекта о развитии местного самоуправления, который внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации.

Комментарий Людмилы Петровны опубликован сегодня на официальном сайте ассоциации.
"Проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект предусматривает уточнение компетенций органов местного самоуправления, упрощение правовых конструкций, более четко определяет полномочия субъектов РФ и муниципалитетов.

За городскими округами и муниципальными округами закрепляются идентичный объем полномочий, направленный на решение местных задач," - отмечает эксперт.

Далее она поясняет, "законопроектом установлено, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения.

Это значит, что в основе организации власти на местах будет заложен принцип привязки к населению. Такие изменения позволят власти стать еще ближе к населению регионов, к жителям, что обеспечит более быструю и качественную обратную связь. Реализация замысла Президента — дальнейшее развитие закона о публичной власти. Это продолжение большой работы по созданию в стране сильного института публичной власти.

Законопроект также усиливает ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона – глава субъекта РФ вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий".

На площадке ассоциации "Совета муниципальных образований Саратовской области" мы с коллегами обсудим данный законопроект. Все предложения и замечания, если они возникнут, мы направим законодателям. Но еще раз хочу подчеркнуть, что принцип общей ответственности единой публичной власти перед жителями, заложенный в новом законе, считаю первостепенным и очень хорошо, что он будет реализован на практике," отмечает Людмила Жуковская.