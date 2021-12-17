Людмила Жуковская поддержала введение ответственности глав муниципальных образований перед руководителем региона

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Комментарий Людмилы Петровны опубликован сегодня на официальном сайте ассоциации."Проект нового закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект предусматривает уточнение компетенций органов местного самоуправления, упрощение правовых конструкций, более четко определяет полномочия субъектов РФ и муниципалитетов.За городскими округами и муниципальными округами закрепляются идентичный объем полномочий, направленный на решение местных задач," - отмечает эксперт.Далее она поясняет, "законопроектом установлено, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения.Это значит, что в основе организации власти на местах будет заложен принцип привязки к населению. Такие изменения позволят власти стать еще ближе к населению регионов, к жителям, что обеспечит более быструю и качественную обратную связь. Реализация замысла Президента — дальнейшее развитие закона о публичной власти. Это продолжение большой работы по созданию в стране сильного института публичной власти.Законопроект также усиливает ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона – глава субъекта РФ вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий".На площадке ассоциации "Совета муниципальных образований Саратовской области" мы с коллегами обсудим данный законопроект. Все предложения и замечания, если они возникнут, мы направим законодателям. Но еще раз хочу подчеркнуть, что принцип общей ответственности единой публичной власти перед жителями, заложенный в новом законе, считаю первостепенным и очень хорошо, что он будет реализован на практике," отмечает Людмила Жуковская.