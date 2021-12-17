Жители Саратова смогут получить сертификат здоровья

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Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификатам, которые назвали «сертификатами здоровья». Закон вводит единые стандарты и правила работы, что позволит избежать «перегибов на местах». Проект не подразумевает введение каких-то новых ограничений, он направлен на защиту россиян от эпидемии и создает условия для скорейшего возвращения к обычной допандемийной жизни.«Пугаться надо болезни, а не названия закона об обязательном предъявлении сертификатов. Я, например, хочу общаться со здоровыми людьми, и не хочу общаться с теми, кто представляет для меня угрозу. Полагаю, здесь абсолютно государственный подход, все правильно», — уверен Николай Островский.Сертификат здоровья расширяет перечень лиц, которые смогут посещать общественные места. Так, документ смогут получить не только вакцинированные и имеющие медотвод люди, но и все, у кого есть антитела после перенесенной болезни, прививки иностранными вакцинами или бессимптомного носительства. При этом уровень антител неважен.«Это правильно, потому что не должно быть спорных моментов. Так как именно они — переболевшие и не переболевшие, вызывали основную конфликтность. А здесь это все учли», — подчеркнул главврач. Отметим, срок действия закона – до 1 июня 2022 года.