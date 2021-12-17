17 декабря 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 17 декабря
Людмила Жуковская поддержала введение ответственности глав муниципальных образований перед руководителем региона
16:42 | 17 декабря
ЦМК шины КАМА PRO разработаны с учетом эксплуатации на российских дорогах
16:29 | 17 декабря
Жители Саратова смогут получить сертификат здоровья
16:09 | 17 декабря
Завтра на Театральной площади состоится ярмарка «выходного дня»
15:21 | 17 декабря
HH.ru: 46% работников Саратовской области регулярно испытывают стресс
14:26 | 17 декабря
Исторический парк приглашает на новогодние мастер-классы
13:30 | 17 декабря
«Кристалл» выиграл у «Красноярских рысей»
12:39 | 17 декабря
По программе переселения из аварийного жилья распределили 116 номеров квартир
11:42 | 17 декабря
Саратовцы приглашаются на онлайн-олимпиаду, посвящённую детям войны
10:46 | 17 декабря
Музей К. Федина приглашает на программу выходного дня «Путешествие по зимним сказкам»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Жители Саратова смогут получить сертификат здоровья

Новости
Жители Саратова смогут получить сертификат здоровья

Сертификат здоровья — признак того, что ты достаточно здоров, чтобы никого не заражать ковидом. Так считает главврач областного клинического центра комбустиологии (Ожогового центра) Николай Островский, комментируя законопроект о введении нового документа.

Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификатам, которые назвали «сертификатами здоровья». Закон вводит единые стандарты и правила работы, что позволит избежать «перегибов на местах». Проект не подразумевает введение каких-то новых ограничений, он направлен на защиту россиян от эпидемии и создает условия для скорейшего возвращения к обычной допандемийной жизни.

«Пугаться надо болезни, а не названия закона об обязательном предъявлении сертификатов. Я, например, хочу общаться со здоровыми людьми, и не хочу общаться с теми, кто представляет для меня угрозу. Полагаю, здесь абсолютно государственный подход, все правильно», — уверен Николай Островский.

Сертификат здоровья расширяет перечень лиц, которые смогут посещать общественные места. Так, документ смогут получить не только вакцинированные и имеющие медотвод люди, но и все, у кого есть антитела после перенесенной болезни, прививки иностранными вакцинами или бессимптомного носительства. При этом уровень антител неважен.

«Это правильно, потому что не должно быть спорных моментов. Так как именно они — переболевшие и не переболевшие, вызывали основную конфликтность. А здесь это все учли», — подчеркнул главврач. Отметим, срок действия закона – до 1 июня 2022 года.