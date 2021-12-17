Завтра на Театральной площади состоится ярмарка «выходного дня»

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Жители города смогут приобрести мясную, рыбную, молочную, плодоовощную продукцию, мёд, крупы, макаронные, хлебобулочные и колбасные изделия с 08.00 до 15.00.Участникам ярмарки необходимо обеспечить проведение санитарно-профилактических мероприятий, в том числе:- санитарной обработки рабочих мест, инвентаря не менее 2 раз в течение режима работы ярмарки с применением дезинфицирующих средств;- наличия у продавцов, водителей-экспедиторов средств индивидуальной защиты;- соблюдения продавцами правил личной и общественной гигиены;- проведения дезинфекции передвижных торговых павильонов, специализированного автотранспорта для доставки продуктов питания перед началом и после окончания работы ярмарки;- временного отстранения от участия в ярмарке лиц из групп риска;- выполнения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья.