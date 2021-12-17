HH.ru: 46% работников Саратовской области регулярно испытывают стресс
Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников. провела опрос работников Саратовской области и выяснила, что почти половина (46%) из них регулярно испытывают стресс на работе, еще 50% сталкиваются со стрессом изредка. Остальные затруднились ответить.
Лишь треть (38%) работников региона отметили, что пытаются сами справляться со стрессом. Большинство же обсуждают свои рабочие проблемы с родственниками или друзьями, а также делятся ими с коллегами или обращаются к психологам.
На вопрос, какие ожидания бывают от таких разговоров, 37% респондентов региона признались, что просто ищут утешения, испытывая потребность кому-то выговориться. 22% хотели получить поддержку. Каждый четвертый (24%) вообще ничего не ждет, а 13% хотелось бы в ответ услышать совет. Ещё 4% отметили, что ищут конкретной помощи.