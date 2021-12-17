17 декабря 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 17 декабря
Людмила Жуковская поддержала введение ответственности глав муниципальных образований перед руководителем региона
16:42 | 17 декабря
ЦМК шины КАМА PRO разработаны с учетом эксплуатации на российских дорогах
16:29 | 17 декабря
Жители Саратова смогут получить сертификат здоровья
16:09 | 17 декабря
Завтра на Театральной площади состоится ярмарка «выходного дня»
15:21 | 17 декабря
HH.ru: 46% работников Саратовской области регулярно испытывают стресс
14:26 | 17 декабря
Исторический парк приглашает на новогодние мастер-классы
13:30 | 17 декабря
«Кристалл» выиграл у «Красноярских рысей»
12:39 | 17 декабря
По программе переселения из аварийного жилья распределили 116 номеров квартир
11:42 | 17 декабря
Саратовцы приглашаются на онлайн-олимпиаду, посвящённую детям войны
10:46 | 17 декабря
Музей К. Федина приглашает на программу выходного дня «Путешествие по зимним сказкам»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

HH.ru: 46% работников Саратовской области регулярно испытывают стресс

Новости


Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников. провела опрос работников Саратовской области и выяснила, что почти половина (46%) из них регулярно испытывают стресс на работе, еще 50% сталкиваются со стрессом изредка. Остальные затруднились ответить.

Лишь треть (38%) работников региона отметили, что пытаются сами справляться со стрессом. Большинство же обсуждают свои рабочие проблемы с родственниками или друзьями, а также делятся ими с коллегами или обращаются к психологам.

На вопрос, какие ожидания бывают от таких разговоров, 37% респондентов региона признались, что просто ищут утешения, испытывая потребность кому-то выговориться. 22% хотели получить поддержку. Каждый четвертый (24%) вообще ничего не ждет, а 13% хотелось бы в ответ услышать совет. Ещё 4% отметили, что ищут конкретной помощи.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код