Исторический парк приглашает на новогодние мастер-классы

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«Саратовъ Новогоднiй» — тематическое занятие погрузит в особую атмосферу купеческого города. (12+)«Новый год: история праздника» — тематическая экскурсия, посвященная появлению праздника. (12+)Мастер-класс для детей «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси». (6+)Историко-познавательный квест для детей «Новогодний переполох». (8+)А ещё, празднично украшенный Исторический парк и зимние фотозоны подарят детям и взрослым новогоднее настроение!Предварительная запись и подробная информация у администраторов Парка по телефону: (8452) 69-50-34