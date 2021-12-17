17 декабря 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 17 декабря
Людмила Жуковская поддержала введение ответственности глав муниципальных образований перед руководителем региона
16:42 | 17 декабря
ЦМК шины КАМА PRO разработаны с учетом эксплуатации на российских дорогах
16:29 | 17 декабря
Жители Саратова смогут получить сертификат здоровья
16:09 | 17 декабря
Завтра на Театральной площади состоится ярмарка «выходного дня»
15:21 | 17 декабря
HH.ru: 46% работников Саратовской области регулярно испытывают стресс
14:26 | 17 декабря
Исторический парк приглашает на новогодние мастер-классы
13:30 | 17 декабря
«Кристалл» выиграл у «Красноярских рысей»
12:39 | 17 декабря
По программе переселения из аварийного жилья распределили 116 номеров квартир
11:42 | 17 декабря
Саратовцы приглашаются на онлайн-олимпиаду, посвящённую детям войны
10:46 | 17 декабря
Музей К. Федина приглашает на программу выходного дня «Путешествие по зимним сказкам»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Исторический парк приглашает на новогодние мастер-классы

Новости


В преддверии Нового года и Рождества команда Исторического парка «Россия — Моя история» приглашает всех стать участниками увлекательных праздничных экскурсий и мастер-классов!

«Саратовъ Новогоднiй» — тематическое занятие погрузит в особую атмосферу купеческого города. (12+)

«Новый год: история праздника» — тематическая экскурсия, посвященная появлению праздника. (12+)

Мастер-класс для детей «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси». (6+)

Историко-познавательный квест для детей «Новогодний переполох». (8+)

А ещё, празднично украшенный Исторический парк и зимние фотозоны подарят детям и взрослым новогоднее настроение!

Предварительная запись и подробная информация у администраторов Парка по телефону: (8452) 69-50-34