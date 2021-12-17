Исторический парк приглашает на новогодние мастер-классы
В преддверии Нового года и Рождества команда Исторического парка «Россия — Моя история» приглашает всех стать участниками увлекательных праздничных экскурсий и мастер-классов!
«Саратовъ Новогоднiй» — тематическое занятие погрузит в особую атмосферу купеческого города. (12+)
«Новый год: история праздника» — тематическая экскурсия, посвященная появлению праздника. (12+)
Мастер-класс для детей «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси». (6+)
Историко-познавательный квест для детей «Новогодний переполох». (8+)
А ещё, празднично украшенный Исторический парк и зимние фотозоны подарят детям и взрослым новогоднее настроение!
Предварительная запись и подробная информация у администраторов Парка по телефону: (8452) 69-50-34