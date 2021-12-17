По программе переселения из аварийного жилья распределили 116 номеров квартир
Вчера состоялась жеребьевка по распределению номеров квартир для переселения граждан из аварийного жилья.
Мероприятие состоялось в рамках программы переселения из аварийного жилья нацпроекта «Жилье и городская среда».
Были распределены 116 квартир в новом доме по ул. Огородная, 150/152, из которых 98 – однокомнатные и 18 – двухкомнатные. Дом 10-этажный, 4-х подъездный. Все имеющиеся в нем жилые помещения, а именно 236 квартир, будут переданы гражданам, ожидающим переселения.
Заказчиком по строительству данного многоквартирного дома выступало МКУ «Капитальное строительство». В настоящий момент дом построен, готовятся документы для ввода его в эксплуатацию.