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По программе переселения из аварийного жилья распределили 116 номеров квартир

Новости


Вчера состоялась жеребьевка по распределению номеров квартир для переселения граждан из аварийного жилья.

Мероприятие состоялось в рамках программы переселения из аварийного жилья нацпроекта «Жилье и городская среда».

Были распределены 116 квартир в новом доме по ул. Огородная, 150/152, из которых 98 – однокомнатные и 18 – двухкомнатные. Дом 10-этажный, 4-х подъездный. Все имеющиеся в нем жилые помещения, а именно 236 квартир, будут переданы гражданам, ожидающим переселения.

Заказчиком по строительству данного многоквартирного дома выступало МКУ «Капитальное строительство». В настоящий момент дом построен, готовятся документы для ввода его в эксплуатацию.
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