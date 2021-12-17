Саратовцы приглашаются на онлайн-олимпиаду, посвящённую детям войны

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Будут названы лучшие волонтёры по сохранению воспоминаний детей войны. Жителей Саратовской области – педагогов, работников культуры и их воспитанников приглашают принять участие в мероприятии. Они смогут стать участниками тематической онлайн-олимпиады.– Более 600 новых видеовоспоминаний детей войны стали частью уникального архива. Имена победителей проводимых в рамках акции конкурсов среди педагогов и медиаволонтёров будут объявлены 23 декабря, - рассказал руководитель оргкомитета акции, член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров.Старт акции был дан в год юбилея Великой Победы – в 2020 году. За полтора года создан уникальный архив видеовоспоминаний более трех тысяч россиян, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны.Эти видеовоспоминания уже посмотрели более 250 тысяч человек.С созданными волонтерами акции работами можно ознакомиться по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw.Участники акции – педагоги провели несколько десятков уроков истории, на которых познакомили школьников с видеовоспоминаниями детей войны об исторических событиях.Участники акции – журналисты – авторы более 150 публикаций о судьбах самых юных представителей военного поколения. Дети войны были героями статей в газетах и научных журналах, телевизионных и радиосюжетах, об их трагических судьбах волонтеры писали в личных блогах, на школьных сайтах и в социальных сетях.Окончательные итоги проведения акции в 2021 году и имена победителей конкурсов будут объявлены 23 декабря 2021 года в ходе онлайн-мероприятия.Кроме того, все желающие смогут принять участие в олимпиаде, посвященной детям войны, историческим событиям, нашедшим отражение в их видеовоспоминаниях; проголосовать за лучшие конкурсные работы, по итогам будут определены три победителя конкурса зрительских симпатий; самые активные зрители трансляции станут участниками розыгрыша призов.К участию приглашаются сотрудники организаций образования и культуры, члены общественных палат и советов, представители научного сообщества, НКО и коммерческих организаций, краеведы, руководители школьных и краеведческих музеев, представители СМИ.Ссылка на предстоящую трансляцию: https://youtu.be/mYUEgjNttJM.Регистрация для участия в онлайн-мероприятии для получения сертификата:https://forms.gle/7T6wBX9rY6jTTy6aA.