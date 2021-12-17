Саратовцы приглашаются на онлайн-олимпиаду, посвящённую детям войны
23 декабря 2021 в 12:00 в прямом эфире на YouTube–канале состоится подведение итогов всероссийской акции «Моё детство – война. 2021».
Будут названы лучшие волонтёры по сохранению воспоминаний детей войны. Жителей Саратовской области – педагогов, работников культуры и их воспитанников приглашают принять участие в мероприятии. Они смогут стать участниками тематической онлайн-олимпиады.
– Более 600 новых видеовоспоминаний детей войны стали частью уникального архива. Имена победителей проводимых в рамках акции конкурсов среди педагогов и медиаволонтёров будут объявлены 23 декабря, - рассказал руководитель оргкомитета акции, член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров.
Старт акции был дан в год юбилея Великой Победы – в 2020 году. За полтора года создан уникальный архив видеовоспоминаний более трех тысяч россиян, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны.
Эти видеовоспоминания уже посмотрели более 250 тысяч человек.
С созданными волонтерами акции работами можно ознакомиться по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw.
Участники акции – педагоги провели несколько десятков уроков истории, на которых познакомили школьников с видеовоспоминаниями детей войны об исторических событиях.
Участники акции – журналисты – авторы более 150 публикаций о судьбах самых юных представителей военного поколения. Дети войны были героями статей в газетах и научных журналах, телевизионных и радиосюжетах, об их трагических судьбах волонтеры писали в личных блогах, на школьных сайтах и в социальных сетях.
Окончательные итоги проведения акции в 2021 году и имена победителей конкурсов будут объявлены 23 декабря 2021 года в ходе онлайн-мероприятия.
Кроме того, все желающие смогут принять участие в олимпиаде, посвященной детям войны, историческим событиям, нашедшим отражение в их видеовоспоминаниях; проголосовать за лучшие конкурсные работы, по итогам будут определены три победителя конкурса зрительских симпатий; самые активные зрители трансляции станут участниками розыгрыша призов.
К участию приглашаются сотрудники организаций образования и культуры, члены общественных палат и советов, представители научного сообщества, НКО и коммерческих организаций, краеведы, руководители школьных и краеведческих музеев, представители СМИ.
Ссылка на предстоящую трансляцию: https://youtu.be/mYUEgjNttJM.
Регистрация для участия в онлайн-мероприятии для получения сертификата:https://forms.gle/7T6wBX9rY6jTTy6aA.