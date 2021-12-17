Музей К. Федина приглашает на программу выходного дня «Путешествие по зимним сказкам»
В преддверии новогодних праздников музей К.А. Федина приглашает детей и их родителей на занятие «Путешествие по зимним сказкам», на котором ребята вспомнят свои любимые зимние сказки,наполненные приключениями, чудесами и волшебством.
Они смогут узнать, почему у Мороза отчество Иванович, сказку называют русской народной, а зима была самым любимым временем года. Ребята должны будут убедиться, почему нельзя верить хитрой лисе, особенно зимой, где лучше прятаться в зимнем лесу и многое другое.
Завершится программа выходного дня мастер-классом «Зимний декупаж» по оформлению вазочки.
Программа рассчитана на возраст 5–11 лет.
Запись по телефону (8452)-39-57-28 или в наших соц. сетях.
Адрес: Московская, 66 (вход со стороны ул. Кутякова).
Стоимость: детский билет – 150 рублей, взрослый – 80.
Напоминаем, что вход в музей для лиц старше 18 лет возможен при предъявлении OR-кода.