Запах свечей Хайдара Шакирова из Йошкар-Олы напоминает о советской эпохе

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Пламя этих свечей горит осторожно и медленно, наполняя пространство вокруг себя неповторимым запахом советской эпохи. Свечи сделаны из стекла и похожи на духи.Хайдар Шакиров изготавливает свечи из воска в собственной мастерской. Его свечи горят по-другому, не как обычные. Они бывают самых разных ароматов и цветов, благоухают запахом меда или мяты – все, что только можно пожелать от свечи. Сергей Маузер, крупный производитель, который ранее представил линию свечей с ароматом бороды Деда Мороза, оценил не только интересную идею Хайдара Шакирова, но и его талант. Хайдар Шакиров способен имитировать любой парфюм.