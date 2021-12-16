16 декабря 2021 ЧЕТВЕРГ
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Запах свечей Хайдара Шакирова из Йошкар-Олы напоминает о советской эпохе

Новости
Запах свечей Хайдара Шакирова из Йошкар-Олы напоминает о советской эпохе

Мастер советских свечей Хайдар Шакиров из Йошкар-Олы создал свечи с ароматами советских духов.

Пламя этих свечей горит осторожно и медленно, наполняя пространство вокруг себя неповторимым запахом советской эпохи. Свечи сделаны из стекла и похожи на духи.

Хайдар Шакиров изготавливает свечи из воска в собственной мастерской. Его свечи горят по-другому, не как обычные. Они бывают самых разных ароматов и цветов, благоухают запахом меда или мяты – все, что только можно пожелать от свечи. Сергей Маузер, крупный производитель, который ранее представил линию свечей с ароматом бороды Деда Мороза, оценил не только интересную идею Хайдара Шакирова, но и его талант. Хайдар Шакиров способен имитировать любой парфюм.