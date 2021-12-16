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Саратовские спортсмены по прыжкам в воду успешно выступают на Кубке Урала

Новости


На Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Урала», которые проходят с 13 по 17 декабря в городе Бузулук выступают спортсмены муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №11.

Соревнования являются традиционными и проводятся в 27 раз. В этом году в них принимают 210 участников из 13 регионов страны. В первый день соревнований Михаил Серков завоевал серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина среди юношей, уступив победителю из г. Санкт Петербурга Егору Соболеву всего 12 баллов.

В прыжках с трехметрового трамплина среди юниорок у саратовских спортсменок сразу две медали: 1 место заняла Алина Макарова, 3 место - Анастасия Зимина. Подготовил спортсменов Заслуженный тренер РСФСР Александр Столбов.
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