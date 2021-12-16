Саратовские спортсмены по прыжкам в воду успешно выступают на Кубке Урала

просмотров: 231

Соревнования являются традиционными и проводятся в 27 раз. В этом году в них принимают 210 участников из 13 регионов страны. В первый день соревнований Михаил Серков завоевал серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина среди юношей, уступив победителю из г. Санкт Петербурга Егору Соболеву всего 12 баллов.В прыжках с трехметрового трамплина среди юниорок у саратовских спортсменок сразу две медали: 1 место заняла Алина Макарова, 3 место - Анастасия Зимина. Подготовил спортсменов Заслуженный тренер РСФСР Александр Столбов.