Татьяна Астафьева: «Благодаря «Большим гастролям» саратовский зритель имеет возможность увидеть лучшие постановки ведущих российских театров»

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- «Большие гастроли» - это крупнейший театральный проект, который реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и РОСКОНЦЕРТа. «Большие гастроли» это возможность для театров гастролировать по разным городам нашей необъятной страны. Мы благодарны проекту в первую очередь за то, что саратовские зрители имеют возможность посетить масштабные гастроли ведущих российских драматических и музыкальных театров и увидеть их лучшие постановки, причем как уже популярные спектакли, так и премьеры. На «Больших гастролях» не показывают «урезанных» постановок. Это всегда полный актерский состав, включающий звезд российских театров, полноценные декорации и костюмы. Спектакли проходят на больших и малых сценах для взрослой, семейной и детской аудитории.С 2014 года в Саратове аншлагами отмечены «Большие гастроли» легендарных столичных театров – МХТ, Табакерки, театра Вахтангова, Тблисского драматического театра. Сегодня мы встречаем Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.За семь лет с большим успехом прошли обменные гастроли с Астраханью, Волгоградом, Тверью, Дмитровградом, Томском, Республикой Хакасией, Владивостоком, Архангельском и другими городами.Грандиозные гастрольные планы на 2022 год: обменные гастроли саратовского театра драмы в Иркутске и Тюмени, Теремка в Омском театре кукол, театр оперы и балета будет гастролировать в Пензе и Саранске.Саратовские театры с огромным воодушевлением участвуют в этом проекте. Они с успехом показывают свое мастерство в российских регионах. Мы желаем проекту «Большие гастроли» успешного развития!