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В Пушкинке открылась выставка к 85-летию Саратовской области

Новости


В декабре отмечается важная для нашего региона дата – 85-летие образования Саратовской области.

Конечно, Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина не осталась в стороне от столь значимого события. Коллектив разработал проект «Родные просторы», призванный отразить уникальность, своеобразие и красоту нашего края. Реализация проекта показала, что интерес ребят и взрослых к прошлому своей малой родины, к ее наследию очень высок. Неподдельные эмоции вызвали сегодня и мероприятия, проведенные библиотекой в партнерстве с Саратовским областным музеем краеведения. В Пушкинку пришли учащиеся 6 и 8 классов Лицея математики и информатики, которые узнали много интересного об истории области и людях, прославившихся далеко за ее пределами.

Старший научный сотрудник краеведческого музея Евгений Трандафилов рассказал о заводах, выпускавших продукцию для всей страны, об этапах освоения целины, об ученых, которые внесли значимый вклад в развитие науки. Например, Алексей Шехурдин, чьим именем названа одна из улиц областного центра, вывел 39 сортов пшеницы. Зашла речь и о сегодняшнем дне, о новых достижениях региона.

Период 1941-1945 годов был отражен выставкой плакатов известного саратовского художника-фронтовика Евгения Федоровича Тимофеева. Заведующая сектором отдела научно-просветительной работы краеведческого музея Мария Уткина рассказала, что Евгений Тимофеев вошел в историю Великой Отечественной войны как талантливый художник, призывавший в своих работах сражаться за Родину и «бить фашистских оккупантов». Его плакаты и листовки отражают атмосферу военных лет, вселяют веру в Победу. Немало работ он посвятил и послевоенному периоду, Тимофеев также стал автором многих памятников, установленных в различных городах области. 
Пушкинка подготовила тематическую выставку книг о роли Саратова в победе над фашистами.

Подробно о ней рассказала главный библиотекарь отдела справочно-библиографической, выставочной и краеведческой работы Бэлла Маклярская. Почетное место на стенде заняло издание «Война и Победа», переданное музеем в дар библиотеке и содержащее рисунки нашего земляка. 

Ребята также увидели подлинные музейные экспонаты времен войны – метроном, полевой телефон, специальные варежки, в которых бойцы могли не только согреть руки, но и стрелять. Благодаря прозвучавшей информации юные читатели смогли и вспомнить знания, полученные в школе на уроках истории России, и узнать много неизвестных фактов. 

В 2022 году Пушкинка продолжит мероприятия, направленные на изучение истории нашего региона. А выставка «Саратовская область в исторической ретроспективе» продлится до конца января. Приглашаем всех желающих!
 
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