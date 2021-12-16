В Госархив области передано более двух тысяч актовых книг из хранилищ ЗАГСов Саратовской области

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В них содержатся сведения о родившихся, зарегистрировавших или расторгнувших брак, а также умерших жителях региона. Самая старая метрическая книга, хранившаяся в архивах районных ЗАГСов, датирована 1873 годом со сведениями о жителях села Алексеевка (в настоящее время находится на территории Балаковского района).«Саратовцы на протяжении последних нескольких лет проявляли особый интерес к истории своих семей. В нашей практике даже был случай, когда женщина специально приехала из Калининграда, чтобы найти информацию о своих родственниках. Теперь любителям генеалогии, нуждающимся в информации конца 19 – начала 20 веков, нужно обращаться в Госархив Саратовской области. Всего в региональный Государственный архив из хранилищ органов ЗАГС области передано 143 метрические книги и 2114 актовых книг», — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.Для получения необходимых документов на основе актовых книг за 1918-1925 годы гражданам нужно обращаться в Государственный архив Саратовской области по адресу: Саратов, ул. Кутякова, 15.