HH. ru: 19% жителей Саратовской области поддержали бы введение ограничений для непривитых

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Больше половины работников Саратовской области (67%) обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции. Каждый четвертый (25%) положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса, абсолютно отрицательно относятся 45%. Из числа вакцинированных респондентов QR-коды приветствуют более половины, тогда как из числа непривитых — всего 7%. Активнее других введение QR-кодов поддерживают респонденты старшего возраста: 43% опрошенных старше 55 лет и 40% — в возрасте от 45 по 54 лет.В то же время каждый пятый (19%) респондент Саратовской области поддержал бы введение ограничений для непривитых. Позитивнее других к этой мере относятся респонденты старшего возраста: 40% опрошенных старше 55 лет и 39% – в возрасте от 45 по 54 лет. Примечательно, что из числа вакцинированных респондентов введение ограничений для непривитых поддержал бы лишь каждый второй.В разрезе профессий введение ограничений для непривитых ожидаемо приветствовали врачи (49%), а также сотрудники банковской сферы (43%), сотрудники сферы закупок (40%), топ-менеджеры (35%) и работники образовательной сферы (34%).