В Государственном музее К.А. Федина состоится творческий вечер Ивана Пыркова (Васильцова)

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7 декабря 2021 года в московском кинотеатре «Пушкинский» прошла торжественная церемония награждения победителей престижной награды – премии «Знание»! Иван Пырков был признан победителем в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей».Иван Владимирович – не только писатель, ученый-филолог, но и активный популяризатор чтения, им разработан фресковый метод преподавания литературы – предельная визуализация подаваемого материала, подача в сжатой, образной, яркой форме. Об этом пойдет речь в начале творческой встречи.Далее автор расскажет о книге «Поплавок из осокоря», которая готовится к изданию. В нее вошли рассказы о былой волжской жизни, чудиках-рыбаках, дебаркадерах, шкиперах и прочей уходящей натуре...В заключение вечера состоится чтение стихотворений, написанных в течение последних лет.Автор расскажет о своей творческой деятельности, ответит на вопросы присутствующих.Справка. Васильцов (Пырков) Иван Владимирович родился в 1972 г. в Ульяновске. Доктор филологических наук, профессор Саратовской государственной юридической академии. Автор книги очерков о волжских писателях XX века «Ненароком вспомнишь обо мне», монографии «Гнездо над обрывом», «Поплавок из осокоря», «Гончаров. Фрески». В 2018 году монография «Гнездо над обрывом» была удостоена Международной литературной премии им. И. А. Гончарова в главной номинации. Постоянный автор журнала «Наука и жизнь». Член Союза писателей России. Член Союза журналистов России. Живет в Саратове.