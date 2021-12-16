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Всеволод Хаценко напомнил о важности вакцинации

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Член Общественной палаты области Всеволод Хаценко записал видеообращение к саратовцам.

Своим мнением о ситуации, связанной с распространением в стране и мире коронавирусной инфекции, он поделился на личной странице в социальных сетях.

«В Государственной думе рассматривается инициатива о введении QR-кодов в общественных местах. Считаю данный шаг своевременным и правильным! Граждане смогут посещать непродовольственные магазины, места общепита и массовые мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Важно, чтобы всё общество было в безопасности, а это дело каждого гражданина», написал Всеволод Хаценко. Общественник выразил надежду, что «вместе мы остановим пандемию уже завтра. Сегодня нужно сделать прививку, чтобы сберечь здоровье, родных, близких, коллег, своё».

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