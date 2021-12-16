Состоялся фестиваль педагогических идей «Новогодний handmade – 2021»

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В мастер-классах приняли участие 113 педагогов из 33 муниципальных учреждений общего и дополнительного образования.Фестиваль стал отличной площадкой для совершенствования профессионального мастерства педагогических работников художественной направленности, объединив увлеченных и заинтересованных людей, владеющих традиционными и современными техниками декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.В рамках фестиваля участники изготовили новогоднюю игрушку из флиса и меха, текстильную бесшитьевую куклу-закрутку, украшения в техниках «Resin Art», «бисероплетение» и «макраме», создали новогодние открытки с декоративным элементом–шейкером в технике «скрапбукинг», расписали имбирные пряники разноцветной сахарной глазурью.Большой интерес участников фестиваля вызвала деловая программа – тренинг «Работа в мобильном приложении «InShot», на которой слушатели узнали приемы быстрой и эффектной обработки и оформления фотографий творческих работ, монтирования видео с дальнейшей презентацией в социальных сетях.Фестиваль проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.